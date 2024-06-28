Владимир Путин приказал возобновить производство РСМД

Ответ Путина США: Россия возобновляет производство РСМД

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин провёл заседание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания президент поставил темой обсуждения вопрос о ракетах средней и меньшей дальности.

Он напомнил, что с 2019 года США вышли из договора о РСМД, и Россия тогда объявила о том, что продолжит воздерживаться от производства ракет средней и меньшей дальности и их размещения на сухопутных видах вооружений, но в случае размещения подобных вооружений за пределами США и иных недружественных шагов США поставит вопрос об отмене этого одностороннего моратория.

В недавнее время США по сведениям Путина размещали подобного рода ракеты в Дании и теперь на Филиппинах, причём, возможно, с их территории ракеты вывезены не были.

Таким образом, Путин считает, что условия вынуждают Россию отказаться от моратория, начать производство РСМД и, возможно, их размещение на территориях дружественных государств.

"России, судя по всему, нужно начать производство ракет меньшей и средней дальности в ответ на размещение такого оружия США за своими пределами".

Таким образом, европейским союзникам следует ещё раз следует задуматься о последствиях эскалации геополитического противостояния с Россией.

P.S. Любопытно, что время короткого обращения Владимир Путин демонстративно снял часы с правой руки и аккуратно помассировал руку, как это полагается перед поединком.