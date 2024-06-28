Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи
Волейболист, изнасиловавший 12-летнюю девочку, выступит на Олимпиаде
Мужа коуча Елены Блиновской разыскивают по уголовной статье 
Исследование: достаток, любовь и семья остаются приоритетами молодёжи
Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай
Как избежать долгов: закройте кредитные карты в срок
NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров
Алина Загитова попросила подписчиков поздравить её с важной сменой имиджа
Ветеринары ответили, как понять настроение кошки по её глазам
Владимир Путин приказал возобновить производство РСМД

Ответ Путина США: Россия возобновляет производство РСМД

1:24
Силовые структуры

Президент России Владимир Путин провёл заседание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания президент поставил темой обсуждения вопрос о ракетах средней и меньшей дальности. 

Он напомнил, что с 2019 года США вышли из договора о РСМД, и Россия тогда объявила о том, что продолжит воздерживаться от производства ракет средней и меньшей дальности и их размещения на сухопутных видах вооружений, но в случае размещения подобных вооружений за пределами США и иных недружественных шагов США поставит вопрос об отмене этого одностороннего моратория. 

В недавнее время США по сведениям Путина размещали подобного рода ракеты в Дании и теперь на Филиппинах, причём, возможно, с их территории ракеты вывезены не были. 

Таким образом, Путин считает, что условия вынуждают Россию отказаться от моратория, начать производство РСМД и, возможно, их размещение на территориях дружественных государств. 

"России, судя по всему, нужно начать производство ракет меньшей и средней дальности в ответ на размещение такого оружия США за своими пределами".

Таким образом, европейским союзникам следует ещё раз следует задуматься о последствиях эскалации геополитического противостояния с Россией. 

P.S. Любопытно, что время короткого обращения Владимир Путин демонстративно снял часы с правой руки и аккуратно помассировал руку, как это полагается перед поединком. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи
Волейболист, изнасиловавший 12-летнюю девочку, выступит на Олимпиаде
Мужа коуча Елены Блиновской разыскивают по уголовной статье 
Исследование: достаток, любовь и семья остаются приоритетами молодёжи
Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай
Как избежать долгов: закройте кредитные карты в срок
NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров
Алина Загитова попросила подписчиков поздравить её с важной сменой имиджа
Ветеринары ответили, как понять настроение кошки по её глазам
Звезда "Брата" Андрей Федорцов заявил, что Алексей Балабанов был молчаливым человеком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников