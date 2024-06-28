Спецназ ФСБ провёл обыски в школе единоборств в Дагестане

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Махачкале спецназ окружил школу имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца известного бойца ММА Хабиба. Около входа в здание находятся примерно два десятка вооружённых бойцов в камуфляжной форме, а также спецтехника.

Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License

По предварительной информации, в школе проходят оперативные мероприятия по делу о теракте, совершённом в Дагестане. Один из подозреваемых — Гаджимурад Кагиров — был воспитанником этой школы и членом бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles FC.

Вчера вечером был заключён под стражу шестой член группировки фанатиков, которые совершили нападение на церкви и синагоги, а также расстреляли полицейских и убили священника 23 июня в Махачкале и Дербенте.

По предварительным данным, этот человек является младшим братом Гаджимурада Кагирова. Возможно, он был одним из тех, кто напал на христиан и иудеев в Дербенте, но в последний момент не приехал на место сбора террористов.

Школы ММА в России всё чаще становятся имплицитными очагами радикального исламизма.