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ВСУ совершили новые террористические атаки на Белгород

Силовые структуры

ВСУ продолжают атаковать Белгород. Горят машины, повреждены дома.

ВСУ совершили новые террористические атаки на Белгород
Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

За последний час системы противовоздушной обороны отразили две атаки, сбив цели ещё на подлёте. Ранее в Отрадном Белгородского района в результате атаки дронов ВСУ сгорели три легковые машины. В селе Муром Шебекинского округа и в селе Стригуны Борисовского района были повреждены ещё по одному автомобилю. По предварительной информации, в этих случаях обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Гладков.

Ещё два дрона-камикадзе ВСУ атаковали Белгород. В результате был ранен мужчина: у него открытая рана бедра. Второй дрон упал на козырёк социального объекта. В здании осколками посечены крыша и фасад.

В посёлке Прилесье Краснояружского района в результате атаки ранен мирный житель: у него контузия, а также ранения головы и живота. В посёлке загорелся частный дом, в ещё одном доме выбиты окна и посечён забор.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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