"Не дошло": пентагон проигнорировал заявления Белоусова о беспилотниках США

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самолёты и беспилотники США и впредь будут осуществлять полёты в международном воздушном пространстве в соответствии с законодательством. Об этом журналистам сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх в ответ на заявление российского военного ведомства о возросшей активности американских беспилотников в Чёрном море.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, CC BY-SA 4.0

"Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами", — сказала Сингх (цитата по ТАСС).

Ранее, 28 июня, Министерство обороны России сообщило о возросшей активности стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря. Эти летательные аппараты используются для разведки и наведения высокоточного оружия, которое поставляется Украине странами Запада.

В связи с этим министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу Вооружённых сил подготовить предложения по оперативным мерам реагирования.

Таким образом, США намерены и далее провоцировать российские ВКС на прямое военное столкновение, поскольку деятельность, осуществляемая беспилотниками, предполагает прямое военное участие в конфликте.