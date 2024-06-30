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В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ

0:36
Силовые структуры

Как сообщило Министерство обороны, армия России освободила Новоалександровку, расположенную рядом с Покровском, а также Спорное, находящееся под Северском.

В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ
Фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node/297 by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

В результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новоалександровка, который находится между Очеретино и Покровским в ДНР. Это позволило улучшить тактическое положение на передовой.

Подразделения группировки войск "Юг", активно действуя, освободили населённый пункт Спорное в ДНР. Это также привело к улучшению положения.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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