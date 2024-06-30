Как сообщило Министерство обороны, армия России освободила Новоалександровку, расположенную рядом с Покровском, а также Спорное, находящееся под Северском.
В результате успешных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населённый пункт Новоалександровка, который находится между Очеретино и Покровским в ДНР. Это позволило улучшить тактическое положение на передовой.
Подразделения группировки войск "Юг", активно действуя, освободили населённый пункт Спорное в ДНР. Это также привело к улучшению положения.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.