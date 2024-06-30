Польша и Прибалтика намерены возвести линию обороны на границе с Союзным государством

Как сообщает Lidovky, Польша и страны Прибалтики планируют создать новую линию обороны на границе с Беларусью и Россией. Её называют "Восточным щитом".

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц, CC BY-SA 3.0

Предполагается, что вдоль 700-километровой границы построят бункеры, противотанковые ежи и надолбы из цемента. Также установят системы радиоэлектронной борьбы и заминируют леса.

Власти Польши и стран Прибалтики считают, что проект должен финансировать Евросоюз. Ориентировочная стоимость "Восточного щита" — 2,7 миллиарда евро. Этот масштабный план направлен на повышение безопасности региона и противодействие потенциальным угрозам с востока.

Вполне вероятно, что эта линия обороны может стать ещё более грандиозным поводом для "распила" бюджета как в своё время многочисленные оборонительные линии на Украине, начиная с 2015 года.