Официальный Стокгольм передает киевскому режиму помощь на 1,25 млрд долларов.
Туда включены и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения.
Об этом сообщает издание MWM.
Однако аналитики полагают, что эксплуатация Saab 340 нецелесообразна. В небе над Украиной эти самолёты столкнутся с гораздо более боеспособной военной авиацией РФ.
ВКС РФ обладают непревзойденными крупногабаритными ракетами Р-37М с серьёзной дальностью полёта в 400 километров. Большие и неповоротливые воздушные разведчики из Швеции будут для них довольно лёгкой целью, пишет издание.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.