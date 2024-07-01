Нам есть, чем ответить. Киев получит от Швеции самолёты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340

Украинская армия получит от Швеции самолеты Saab 340

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный Стокгольм передает киевскому режиму помощь на 1,25 млрд долларов.

Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk, CC BY 2.0

Туда включены и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения.

Об этом сообщает издание MWM.

Однако аналитики полагают, что эксплуатация Saab 340 нецелесообразна. В небе над Украиной эти самолёты столкнутся с гораздо более боеспособной военной авиацией РФ.

ВКС РФ обладают непревзойденными крупногабаритными ракетами Р-37М с серьёзной дальностью полёта в 400 километров. Большие и неповоротливые воздушные разведчики из Швеции будут для них довольно лёгкой целью, пишет издание.