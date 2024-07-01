Судороги умирающего. Киев стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб"

Украина стягивает войска на границу Белоруссии

В Белоруссии сообщили о стягивании ВСУ на границу, и о возможной подготовке Киева к атаке.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Андрей Северинчик.

По его словам, размещённые у границы с РБ части армии Украины оснащены дальнобойными беспилотными аппаратами.

"Подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь", — в эфире телеканала ОНТ отметил Северинчик.

Он добавил, что украинцы разместили в Житомирской области комплексы противовоздушной обороны, несмотря на их острую нехватку на другом фронте.