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Украина стягивает войска на границу Белоруссии

Силовые структуры

В Белоруссии сообщили о стягивании ВСУ на границу, и о возможной подготовке Киева к атаке.

Украина стягивает войска на границу Белоруссии
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, PDM

Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО Вооружённых сил Белоруссии Андрей Северинчик.

По его словам, размещённые у границы с РБ части армии Украины оснащены дальнобойными беспилотными аппаратами.

"Подразделения ВСУ, находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Республики Беларусь", — в эфире телеканала ОНТ отметил Северинчик.

Он добавил, что украинцы разместили в Житомирской области комплексы противовоздушной обороны, несмотря на их острую нехватку на другом фронте.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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