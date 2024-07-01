На Украине были задержаны очередные "провокаторы", которые планировали захватить здание Верховной Рады.
Служба безопасности Украины выявила группу людей, которые готовили беспорядки в Киеве после дня конституции. Они собирались объявить об отстранении действующей власти и захватить здание Верховной Рады.
Организаторы планировали провести "мирное собрание" ("вече") в центре Киева, вовлекая в это участников, которые не знали о настоящих целях. Информацию о беспорядках они хотели распространить через СМИ, чтобы вызвать нестабильность в стране.
СБУ удалось собрать доказательства "подрывной" деятельности и задержать организаторов. Во время обысков были найдены оружие, боеприпасы и другие доказательства их преступных намерений. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Это уже не первая по счёту подобного рода операция СБУ по выявлению угроз действующей власти. Ещё до того, как срок полномочий Зеленского истёк, СБУ распускали слухи о подготовке "Майдана — 3" по смещению президента. После того, как Зеленский стал узурпатором, слухи и разоблачения неких "заговорщиков" стали регулярными.
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