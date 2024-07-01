На Украине раскрыт очередной "заговор" против власти

На Украине схватили очередных заговорщиков по захвату власти

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине были задержаны очередные "провокаторы", которые планировали захватить здание Верховной Рады.

Служба безопасности Украины выявила группу людей, которые готовили беспорядки в Киеве после дня конституции. Они собирались объявить об отстранении действующей власти и захватить здание Верховной Рады.

Организаторы планировали провести "мирное собрание" ("вече") в центре Киева, вовлекая в это участников, которые не знали о настоящих целях. Информацию о беспорядках они хотели распространить через СМИ, чтобы вызвать нестабильность в стране.

СБУ удалось собрать доказательства "подрывной" деятельности и задержать организаторов. Во время обысков были найдены оружие, боеприпасы и другие доказательства их преступных намерений. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Это уже не первая по счёту подобного рода операция СБУ по выявлению угроз действующей власти. Ещё до того, как срок полномочий Зеленского истёк, СБУ распускали слухи о подготовке "Майдана — 3" по смещению президента. После того, как Зеленский стал узурпатором, слухи и разоблачения неких "заговорщиков" стали регулярными.

Невозможно нелегитимно сместить не легитимный по природе своей режим.