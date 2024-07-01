В Чёрном море страны НАТО обезвреживают украинские мины

В Чёрном море Турция и её союзники по НАТО ищут украинские мины

В понедельник Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску и обезвреживанию мин в Чёрном море. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность судоходства, особенно для экспорта украинского зерна.

Фото: wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Инициатива, которая реализуется под руководством Стамбула, направлена на удаление мин, которые могут представлять опасность для судоходства в определённых районах Чёрного моря.

Турция является заинтересованной стороной в обеспечении безопасности "зерновой сделки", к выполнению которой она всегда призывает Россию. Москва не возражает против выполнения условий сделки при условии отсутствии злоупотреблений со стороны киевского режима, что происходит регулярно.