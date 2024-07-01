В понедельник Турция, Румыния и Болгария начали совместную операцию по поиску и обезвреживанию мин в Чёрном море. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность судоходства, особенно для экспорта украинского зерна.
Инициатива, которая реализуется под руководством Стамбула, направлена на удаление мин, которые могут представлять опасность для судоходства в определённых районах Чёрного моря.
Турция является заинтересованной стороной в обеспечении безопасности "зерновой сделки", к выполнению которой она всегда призывает Россию. Москва не возражает против выполнения условий сделки при условии отсутствии злоупотреблений со стороны киевского режима, что происходит регулярно.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.