МВД фиксирует рост числа преступлений со стороны мигрантов

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В России число преступлений, связанных с нелегальной миграцией, увеличилось в два раза, как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Некоторые противоправные действия иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и способствуют росту межнациональной напряжённости.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Министр подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией стала вопросом стратегической важности и требует совместных усилий всех органов власти и силовых структур.

Ранее к усилению борьбы с нелегальной миграцией призвал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Многие мигранты, являясь адептами ваххабитских группировок, проникают в Россию с преступными целями, или непосредственно участвуя в подготовке терактов или занимаясь пропагандой нетрадиционного ислама.