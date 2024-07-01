МВД фиксирует рост числа преступлений со стороны мигрантов

В России число преступлений, связанных с нелегальной миграцией, увеличилось в два раза, как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Некоторые противоправные действия иностранных граждан вызывают широкий общественный резонанс и способствуют росту межнациональной напряжённости.
Министр подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией стала вопросом стратегической важности и требует совместных усилий всех органов власти и силовых структур.
Ранее к усилению борьбы с нелегальной миграцией призвал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Многие мигранты, являясь адептами ваххабитских группировок, проникают в Россию с преступными целями, или непосредственно участвуя в подготовке терактов или занимаясь пропагандой нетрадиционного ислама.
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