Изучат детально: Россия впервые получила доступ к ракете ATACMS

ВС России получили доступ к системе наведения ракеты ATACMS

1:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В распоряжение российских военных попала система наведения американской ракеты оперативно-тактической ракеты ATACMS. В частности, Вооружённые силы России получили доступ к блоку лазерных гироскопов и GPS модулю. Об этом сообщают РИА Новости.

Как отмечают специалисты, при помощи лазерных гироскопов ракета удерживается на отстроенной баллистической траектории, а GPS модуль производит коррекцию на первичном и последнем участке баллистической траектории.

Какие образом Россия смогла получить доступ к американской ракете, не уточняется. Известно лишь, что они поставляются американской стороной на Украину.

Не исключено, что в руки российских экспертов она попала после атаки на Севастополь 23 июня, когда одна из них разорвалась над пляжем Учкуевка с отдыхающими.

Сообщалось, что спустя несколько дней водолазы обнаружили три неразорвавшихся суббоеприпаса от ракеты вблизи пляжа.

Последние поставки Киеву ракет ATACMS, которые производит компания Lockheed Martin, состоялась в апреле текущего года. Украина получила новую модификацию боеприпасов, которая предполагает радиус поражения до 300 километров.

Как сообщалось ранее, эти ракеты на Севастополь наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. После этого глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу внести предложение по реагированию на провокации американских беспилотников у Черного моря. По словам министра, активность БПЛА кратно повышает риск инцидентов с участием летательных аппаратов ВКС, что может спровоцировать прямую конфронтацию НАТО с Россией.