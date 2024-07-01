Петербургский суд запретил к продаже некоторые книги сатанистов

В Петербурге запрещены к продаже некоторые книги сатанистов

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В Санкт-Петербурге суд признал несколько книг о сатанизме экстремистскими и запретил их распространение на территории России.

Фото: Openverse by AZRainman, CC BY 2.0

Среди запрещённых изданий — "Чёрная книга сатаны" и текстовый материал "Храм крови".

Проверка выявила, что в текстах этих книг содержатся признаки пропаганды превосходства над людьми, не являющимися сатанистами, а также признаки унижения по религиозному признаку.

Политолог Сергей Михеев полагает, что необходимо полностью запретить любые движения сатанистского характера, как запрещены нацистские или террористические религиозные группировки. Он отмечает, что сатанизм по природе своей деструктивен и потому его запрещение вполне логично и правомерно.