Испания укрепляет военное присутствие в Словакии

Испания имплицитно оккупирует Словакию под видом союзной миссии

Испания увеличивает своё военное присутствие в Словакии, чтобы противостоять России, как сообщает ABC Espana.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

В ответ на продолжающийся конфликт в Украине НАТО усиливает своё военное присутствие у границ с Россией. Среди стран, участвующих в этих мерах, ключевую роль играет Испания. Она разместила более 780 солдат в Словакии — это крупнейшее развёртывание испанских сил в регионе.

С 30 июня 2024 года Испания будет возглавлять многонациональный батальон, состоящий из военнослужащих Португалии, Чехии, Словакии и Словении. Эта операция проводится без одобрения испанского парламента и позиционируется как продолжение миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие".

Отчасти военное присутствие Испании во главе союзных войск некоторым образом должно сковывать "пророссийские" настроения словацкой политической элиты. Словакия формально не является возможным объектом нападения России, так что присутствие испанских войск должно не столько сдерживать Россию, сколько сдерживать местные элиты.

Отчасти возрождается принцип "Чья власть, того и вера".