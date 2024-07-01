Нависшее поражение. В Киеве признали провал практически по всей ширине фронта

У ВСУ уже давно нет успехов, нет даже "перемог" локальных.
А территориальные и человеческие потери существенно выросли.
О том, что ВС Украины терпят крах почти на всех фронтах, сообщил экс-полковник ВСУ Роман Свитан.
По его словам, ситуация в ближайшее время будет лишь ухудшаться. А всему виной "нехватка всего". Из-за нехватки вооружения, например, ВСУ раз за разом теряют позиции.
"Восточный фронт сейчас сыпется, отходит, мы же это видим, что мы проваливаемся практически по всей ширине передовой из-за недостаточного количества боеприпасов", — подчеркнул Свитан.
По мнению экспертов, россияне прорвали линию обороны ВСУ из-за провала ротации украинских подразделений. Такое положение дел демотивирует и армию, и население Украины.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.