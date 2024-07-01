Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), по мнению неназванного представителя западной разведки, Украина не обладает достаточными силами для проведения наступательных операций.
Согласно информации, Киеву удалось собрать достаточно сил, чтобы восполнить потери и создать некоторые резервы. Однако для начала масштабного наступления Украине необходимо значительно больше ресурсов.
Кроме того, неназванный украинский чиновник, процитированный в статье WSJ, признал, что после неудачного прошлогоднего контрнаступления перед Киевом стоит задача использовать западное оружие для удержания и защиты позиций.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.