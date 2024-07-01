Wall Street Journal: Украина не готова к новому контрнаступлению

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), по мнению неназванного представителя западной разведки, Украина не обладает достаточными силами для проведения наступательных операций.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Согласно информации, Киеву удалось собрать достаточно сил, чтобы восполнить потери и создать некоторые резервы. Однако для начала масштабного наступления Украине необходимо значительно больше ресурсов.

Кроме того, неназванный украинский чиновник, процитированный в статье WSJ, признал, что после неудачного прошлогоднего контрнаступления перед Киевом стоит задача использовать западное оружие для удержания и защиты позиций.