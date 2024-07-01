Суперпродуктивный день. В Миргороде "Искандер" уничтожил 6 истребителей ВВСУ

За один день киевский режим потерял крупную авиагруппировку

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия сегодня, 1 июля, нанесла удар по аэродрому в Миргороде.

Фото: минобороны.рф by Алексей Иванов, CC BY 4.0

После прилёта ракеты ОТРК "Искандер" Вооружённые силы Украины потеряли точно два самолёта Су-27, а также повреждены ещё четыре истребителя.

Получается, что за один день националисты потеряли крупную авиагруппировку, которая выполняла удары на восточном фланге.

"Потери оцениваются в более 40-60 миллионов долларов. Проблема ещё в том, что запчасти на данные самолеты сложно найти", — подытожил украинский Telegram-канал "Легитимный".