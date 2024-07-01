Российская армия сегодня, 1 июля, нанесла удар по аэродрому в Миргороде.
После прилёта ракеты ОТРК "Искандер" Вооружённые силы Украины потеряли точно два самолёта Су-27, а также повреждены ещё четыре истребителя.
Получается, что за один день националисты потеряли крупную авиагруппировку, которая выполняла удары на восточном фланге.
"Потери оцениваются в более 40-60 миллионов долларов. Проблема ещё в том, что запчасти на данные самолеты сложно найти", — подытожил украинский Telegram-канал "Легитимный".
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.