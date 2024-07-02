Венгрия настаивает на прекращении огня на Украине

Венгрия намерена добиться перемирия на Украине

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где планирует обсудить с "президентом" Украины Владимиром Зеленским перспективы установления мира и развитие двусторонних отношений.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьера, Орбан выразил желание, чтобы Зеленский рассмотрел возможность объявления перемирия перед началом мирных переговоров. По его мнению, это может способствовать более быстрому продвижению в этом направлении.

Виктор Орбан также подчеркнул, что в течение шести месяцев, пока Венгрия будет председательствовать в Европейском союзе (с первого июля), вопрос достижения мира на Украине будет оставаться в центре внимания.

На словах, Зеленский соглашается с тем, что прекращение огня является крайне желательным.

В Кремле сообщили, что Будапешт не связывался с Москвой перед поездкой Виктора Орбана в Киев. Также в Кремле не ожидают каких-либо результатов от визита Орбана на Украину.