Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Киев, где планирует обсудить с "президентом" Украины Владимиром Зеленским перспективы установления мира и развитие двусторонних отношений.
Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьера, Орбан выразил желание, чтобы Зеленский рассмотрел возможность объявления перемирия перед началом мирных переговоров. По его мнению, это может способствовать более быстрому продвижению в этом направлении.
Виктор Орбан также подчеркнул, что в течение шести месяцев, пока Венгрия будет председательствовать в Европейском союзе (с первого июля), вопрос достижения мира на Украине будет оставаться в центре внимания.
На словах, Зеленский соглашается с тем, что прекращение огня является крайне желательным.
В Кремле сообщили, что Будапешт не связывался с Москвой перед поездкой Виктора Орбана в Киев. Также в Кремле не ожидают каких-либо результатов от визита Орбана на Украину.
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