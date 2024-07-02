Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, Украина не приняла предложение Виктора Орбана о прекращении огня.
По словам Жовквы, позиция Украины состоит в том, чтобы добиваться урегулирования конфликта на саммитах мира, которые инициирует Киев.
Таким образом, Украина отвергла свой единственный шанс на мирное урегулирование, который предлагала ей Венгрия и который заключался в прекращении огня. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, получившей председательство в ЕС, предлагал прекратить боевые действия для начала мирных переговоров, с этой миссией он прибыл в Киев впервые с марта 2022 года.
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