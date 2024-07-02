Украина не намерена прекращать огонь на линии фронта

Киевский режим отверг предложение Венгрии о прекращении огня

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, Украина не приняла предложение Виктора Орбана о прекращении огня.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, CC BY 4.0

По словам Жовквы, позиция Украины состоит в том, чтобы добиваться урегулирования конфликта на саммитах мира, которые инициирует Киев.

Таким образом, Украина отвергла свой единственный шанс на мирное урегулирование, который предлагала ей Венгрия и который заключался в прекращении огня. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, получившей председательство в ЕС, предлагал прекратить боевые действия для начала мирных переговоров, с этой миссией он прибыл в Киев впервые с марта 2022 года.