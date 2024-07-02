Дональд Трамп может пойти на сделку с Путиным по составу блока НАТО

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Politico: Дональд Трамп может пересмотреть политику США в отношении НАТО

Силовые структуры

В случае победы на выборах Дональд Трамп может пересмотреть политику НАТО по расширению на восток и отменить гарантии безопасности для стран-членов альянса, которые тратят на оборону менее 2% своего ВВП. Об этом пишет издание Politico.

Politico: Дональд Трамп может пересмотреть политику США в отношении НАТО
Фото: flickr.com by The White House, PDM

По информации газеты, Трамп также рассматривает возможность заключения соглашения с Владимиром Путиным относительно условий вступления новых стран в НАТО.

В то же время Дональд Трамп говорил о том, что мирные предложения Владимира Путина по Украине ему не нравятся, и он их не примет. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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