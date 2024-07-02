Дональд Трамп может пойти на сделку с Путиным по составу блока НАТО

В случае победы на выборах Дональд Трамп может пересмотреть политику НАТО по расширению на восток и отменить гарантии безопасности для стран-членов альянса, которые тратят на оборону менее 2% своего ВВП. Об этом пишет издание Politico.
По информации газеты, Трамп также рассматривает возможность заключения соглашения с Владимиром Путиным относительно условий вступления новых стран в НАТО.
В то же время Дональд Трамп говорил о том, что мирные предложения Владимира Путина по Украине ему не нравятся, и он их не примет.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.