Дональд Трамп может пойти на сделку с Путиным по составу блока НАТО

Politico: Дональд Трамп может пересмотреть политику США в отношении НАТО

В случае победы на выборах Дональд Трамп может пересмотреть политику НАТО по расширению на восток и отменить гарантии безопасности для стран-членов альянса, которые тратят на оборону менее 2% своего ВВП. Об этом пишет издание Politico.

Фото: flickr.com by The White House, PDM

По информации газеты, Трамп также рассматривает возможность заключения соглашения с Владимиром Путиным относительно условий вступления новых стран в НАТО.

В то же время Дональд Трамп говорил о том, что мирные предложения Владимира Путина по Украине ему не нравятся, и он их не примет.