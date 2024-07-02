Прорыв состоялся. В Часове Яре микрорайон "Канал" полностью перешёл под контроль армии России

В Часове Яре завершается зачистка микрорайона "Канал"

Поступает информация, что в городе Часов Яр (Артёмовское направление) микрорайон "Канал" полностью перешёл под контроль армии России.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0

Это говорит о том, что пролом украинской обороны всё же произошёл и перед ВСУ теперь встаёт непростая дилемма: откатиться к западу в промышленную зону и пытаться организовать там оборону или сдать центр города и попробовать зацепиться за канал "Северский Донец — Донбасс".

Позже пришла уточнённая информация с мест — сейчас в мкр. "Канал" заканчивается зачистка. По всей вероятности, завтра-послезавтра микрорайон будет будет нашим.

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