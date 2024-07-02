Поступает информация, что в городе Часов Яр (Артёмовское направление) микрорайон "Канал" полностью перешёл под контроль армии России.
Это говорит о том, что пролом украинской обороны всё же произошёл и перед ВСУ теперь встаёт непростая дилемма: откатиться к западу в промышленную зону и пытаться организовать там оборону или сдать центр города и попробовать зацепиться за канал "Северский Донец — Донбасс".
Позже пришла уточнённая информация с мест — сейчас в мкр. "Канал" заканчивается зачистка. По всей вероятности, завтра-послезавтра микрорайон будет будет нашим.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.