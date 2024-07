Прорыв состоялся. В Часове Яре микрорайон "Канал" полностью перешёл под контроль армии России

Поступает информация, что в городе Часов Яр (Артёмовское направление) микрорайон "Канал" полностью перешёл под контроль армии России.

Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY 4.0