В Челябинске сотрудники ФСБ схватили сторонника СБУ

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли деятельность человека, который поддерживал украинские националистические организации. Он размещал в интернете призывы, которые могли угрожать безопасности страны.

Фото: Фото пресс-службы УФСБ по Омской области

Против него возбудили уголовное дело. По закону ему грозит до шести лет лишения свободы. Оперативники установили, что мужчина был сторонником киевского режима и намеренно распространял экстремистские материалы.

Сегодня же стало известно о задержании подростка в Калужской области, устроившего диверсию на железной дороге.