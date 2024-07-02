В Челябинске сотрудники ФСБ схватили сторонника СБУ

В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли деятельность человека, который поддерживал украинские националистические организации. Он размещал в интернете призывы, которые могли угрожать безопасности страны.
Против него возбудили уголовное дело. По закону ему грозит до шести лет лишения свободы. Оперативники установили, что мужчина был сторонником киевского режима и намеренно распространял экстремистские материалы.
Сегодня же стало известно о задержании подростка в Калужской области, устроившего диверсию на железной дороге.
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