В Азии предрекли капитуляцию киевского режима

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

"The Asia Times" утверждает, что конфликт на Украине завершится капитуляцией.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние

По мнению издания, конфликт не завершится мирным соглашением. Он может привести к развалу или капитуляции украинской армии, что, в свою очередь, потребует смены правительства в Киеве.

Временное военное руководство, выбранное Россией, может подписать договор о капитуляции. В таком случае Россия исключит дальнейшее участие НАТО в украинских делах и откроет путь для диалога между Москвой и альянсом в сфере безопасности.

Таким образом, в Азии не верят в способность Украины добиться "почётного мира" и тем более победы над Россией.