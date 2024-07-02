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В Азии предрекли капитуляцию киевского режима

0:42
Силовые структуры

"The Asia Times" утверждает, что конфликт на Украине завершится капитуляцией.

В Азии предрекли капитуляцию киевского режима
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние

По мнению издания, конфликт не завершится мирным соглашением. Он может привести к развалу или капитуляции украинской армии, что, в свою очередь, потребует смены правительства в Киеве.

Временное военное руководство, выбранное Россией, может подписать договор о капитуляции. В таком случае Россия исключит дальнейшее участие НАТО в украинских делах и откроет путь для диалога между Москвой и альянсом в сфере безопасности.

Таким образом, в Азии не верят в способность Украины добиться "почётного мира" и тем более победы над Россией. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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