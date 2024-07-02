"The Asia Times" утверждает, что конфликт на Украине завершится капитуляцией.
По мнению издания, конфликт не завершится мирным соглашением. Он может привести к развалу или капитуляции украинской армии, что, в свою очередь, потребует смены правительства в Киеве.
Временное военное руководство, выбранное Россией, может подписать договор о капитуляции. В таком случае Россия исключит дальнейшее участие НАТО в украинских делах и откроет путь для диалога между Москвой и альянсом в сфере безопасности.
Таким образом, в Азии не верят в способность Украины добиться "почётного мира" и тем более победы над Россией.
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