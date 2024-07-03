В ночь на 3 июля киевский режим инициировал крупную атаку беспилотников на регионы Российской Федерации.
Ночью 3 июля российские системы противовоздушной обороны отражали атаки в небе над Белгородской, Брянской и Московской областями. Министерство обороны РФ сообщило, что в акватории Чёрного моря были пресечены попытки атак с использованием безэкипажных катеров.
Согласно информации от Минобороны, над Белгородской областью было сбито пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, над Брянской областью — четыре БПЛА, а над Московской областью — один. В Чёрном море были уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Новороссийска.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.