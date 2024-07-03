Беларусь готова отразить возможное вторжение с Украины

Александр Лукашенко: "Никаких красных линий — удар всеми видами вооружений по цели"

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Александр Лукашенко дал понять, что Беларусь разместила у границы с Украиной войска, оснащённые ракетами "Полонез" и "Искандер" и готовы к отражению потенциальной агрессии. Об этом он высказался в выступлении на День независимости Белоруссии, который в стране отмечают в день освобождения Минска от нацистской оккупации в 1944 году.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 3.0

Лукашенко заверил, что ответ Белоруссии будет радикально жёстким.

"Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете. Никаких красных линий — удар всеми видами вооружений по определенной цели", — сказал Лукашенко.

Недавно в Беларуси проводились учения с использованием ракетных комплексов "Искандер", которые были предоставлены Россией.

Также Александр Лукашенко сообщил, что белорусские и российские военно-воздушные силы и противовоздушная оборона находятся в состоянии высокой боевой готовности на границе. Он объяснил это усилением активности Вооружённых сил Украины на границе.

Однако президент выразил уверенность, что столкновений на границе не произойдёт, поскольку ни Киев, ни Минск не заинтересованы в них.

Ранее Беларусь заявляла о переброске сил ВСУ к своей границе. В Киеве эти обвинения назвали "информационной спецоперацией".