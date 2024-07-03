Россия выразила Финляндии протест в связи с укреплением позиций НАТО в стране

Россия напомнила финнам урок "Зимней войны"

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия пригрозила Финляндии мерами "военно-технического характера" в ответ на расширение присутствия НАТО в стране.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

"РФ может принять меры военно-технического характера для противодействия политике Хельсинки, наращивание потенциала НАТО у границ получит ответ", — заявили в нашем МИД.

Накануне парламент Финляндии разрешил открыть 15 военных объектов для возможного использования войсками США и НАТО. Перед началом СВО Москва также угрожала "военно-техническим ответом", в случае, если США и НАТО не согласятся на предложение РФ гарантировать не вступление в Альянс Украины, пишут украинские СМИ.

Финляндии следовало бы вспомнить, что перед Зимней войной 1939 года Советский Союз также выражал готовность идти на взаимные уступки для урегулирования территориальных споров и вопросов безопасности. Однако Хельсинки предпочли силовой путь решения вопросов.