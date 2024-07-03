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Россия выразила Финляндии протест в связи с укреплением позиций НАТО в стране

Россия напомнила финнам урок "Зимней войны"

1:00
Силовые структуры

Россия пригрозила Финляндии мерами "военно-технического характера" в ответ на расширение присутствия НАТО в стране. 

Россия напомнила финнам урок "Зимней войны"
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

"РФ может принять меры военно-технического характера для противодействия политике Хельсинки, наращивание потенциала НАТО у границ получит ответ", — заявили в нашем МИД.

Накануне парламент Финляндии разрешил открыть 15 военных объектов для возможного использования войсками США и НАТО. Перед началом СВО Москва также угрожала "военно-техническим ответом", в случае, если США и НАТО не согласятся на предложение РФ гарантировать не вступление в Альянс Украины, пишут украинские СМИ.

Финляндии следовало бы вспомнить, что перед Зимней войной 1939 года Советский Союз также выражал готовность идти на взаимные уступки для урегулирования территориальных споров и вопросов безопасности. Однако Хельсинки предпочли силовой путь решения вопросов.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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