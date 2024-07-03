ВСУ боятся наступления России на Киев с севера: названа причина концентрации украинских войск у границ Белоруссии

Эксперт назвал причину концентрации ВСУ у границ Белоруссии

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал сообщения о концентрации украинских войск у границ Белоруссии.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

Он отметил, что силы ВСУ, находящиеся на границе, недостаточны для полномасштабных боевых действий, но возможны провокации. Ищенко подчеркнул, что для начала наступления необходимо разминирование приграничной полосы, что невозможно сделать незаметно.

По его мнению, текущее перемещение украинских войск является стандартным, поскольку ВСУ опасаются повторного прорыва российских войск на Киев с севера. Ищенко считает, что для крупного наступления у ВСУ нет достаточных резервов, сообщает "Военное дело".

Однако возможен сценарий, при котором Украина вторгнется в Белоруссию при поддержке Польши и Прибалтики, что поставит Минск в критическое положение и потребует вмешательства России. Тем не менее, Ищенко отметил, что Польша не готова воевать с Россией, так как её армия проходит модернизацию, и поэтому перемещение украинской армии к границе пока не представляет серьёзной угрозы.