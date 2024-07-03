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Запад заставляет Украину идти в смертельное контрнаступление

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Силовые структуры

Никаких переговоров по кризису на Украине не будет пока не произойдёт "контрнаступ" ВСУ.

Запад заставляет Украину идти в смертельное контрнаступление
Фото: commons.wikimedia.org by Dominik Matus, CC BY-SA 4.0

По мнению спонсоров Киева, после этого наступления должен поменяться контроль за территориями в Незалежной и на этой победной волне начнётся прогреваться мирный кейс, продавливание России, чтобы она отказалась от "запросов", вплоть до границ республик Донбасса.

Владимир Зеленский пообещал спонсорам успех, и теперь они заявляют, что мирных соглашений, где Киев потеряет регионы, не будет, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный".

Запад жаждет победы, чтобы провозгласит поражение России, однако источник ресурса указывает, что Владимир Путин на это не пойдёт, а западные СМИ начнут прогревать протесты в РФ за "мир" на основе капитуляции.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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