Никаких переговоров по кризису на Украине не будет пока не произойдёт "контрнаступ" ВСУ.
По мнению спонсоров Киева, после этого наступления должен поменяться контроль за территориями в Незалежной и на этой победной волне начнётся прогреваться мирный кейс, продавливание России, чтобы она отказалась от "запросов", вплоть до границ республик Донбасса.
Владимир Зеленский пообещал спонсорам успех, и теперь они заявляют, что мирных соглашений, где Киев потеряет регионы, не будет, пишет украинский Telegram-канал "Легитимный".
Запад жаждет победы, чтобы провозгласит поражение России, однако источник ресурса указывает, что Владимир Путин на это не пойдёт, а западные СМИ начнут прогревать протесты в РФ за "мир" на основе капитуляции.
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