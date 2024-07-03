МАГАТЭ игнорирует просьбы атомщиков признать вину Украины за обстрелы

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запорожская АЭС сообщила Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) о сегодняшних ударах беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рядом с объектом. В результате этих ударов пострадали рабочие на подстанции в городе Энергодаре.

Глава МАГАТЭ подчеркнул необходимость прекратить атаки БПЛА рядом с Запорожской АЭС. Он отметил, что такие атаки создают угрозу для ядерной безопасности и жизни людей.

ВСУ регулярно обстреливают критическую инфраструктуру ЗАЭС и Энергодара, что подвергает весь мир и особенно Европу опасности радиационной катастрофы.