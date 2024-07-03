Алишера Исматзоду арестовали по статье о терроризме

В Москве суд арестовал старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишера Исматзоду по делу о содействии терроризму. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фото: flickr.com by Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0

Мужчине вменяют склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности, а также подготовку лица в целях совершения такого преступления. За это ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Проводятся проверки многочисленных клубов ММА на предмет причастности к экстремизму.