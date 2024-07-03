Алишера Исматзоду арестовали по статье о терроризме

В Москве суд арестовал старшего тренера сборной России по вольной борьбе Алишера Исматзоду по делу о содействии терроризму. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мужчине вменяют склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности, а также подготовку лица в целях совершения такого преступления. За это ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Проводятся проверки многочисленных клубов ММА на предмет причастности к экстремизму.
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.