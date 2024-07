В Индии начнут делать порох для российских танковых снарядов "Манго", способных поражать технику с комбинированной защитой

Госкорпорация "Ростех" планирует начать производство порохов в Индии для максимальной локализации выпуска танковых снарядов "Манго", которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой, сообщил гендиректор компании Сергей Чемезов.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0