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В Индии начнут делать порох для российских танковых снарядов "Манго", способных поражать технику с комбинированной защитой

Россия развернёт производство порохов для танковых снарядов "Манго" в Индии

Силовые структуры » Военные новости

Госкорпорация "Ростех" планирует начать производство порохов в Индии для максимальной локализации выпуска танковых снарядов "Манго", которые предназначены для поражения техники с комбинированной защитой, сообщил гендиректор компании Сергей Чемезов.

Россия развернёт производство порохов для танковых снарядов "Манго" в Индии
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

В марте 2014 года "Рособоронэкспорт" заключил контракт с Министерством обороны Индии на лицензионное производство 125-миллиметровых выстрелов с бронебойно-подкалиберным снарядом "Манго" для танковой пушки Д-81. Производство и сборка боеприпасов начались в 2018 году на индийских предприятиях.

Чемезов отметил, что "Ростех" имеет значительный опыт индустриального партнерства с другими странами, включающего трансфер технологий и обмен компетенциями, что помогает стране-импортеру развивать собственное производство. В партнерстве с Индией уже реализованы несколько проектов, включая производство танков Т-90 и снарядов "Манго", сообщает ТАСС.

В "Ростехе" подчеркнули, что выстрелы 3ВБМ17 "Манго" с бронебойным подкалиберным снарядом 3БМ42 способны поражать современные танки с комбинированной защитой. Проект соответствует программам Make In India и "Самодостаточная Индия".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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