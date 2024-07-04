В Интернете впервые показано видео боевой работы новых зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".
Работу новейшего российского вооружения на Донецком направлении показало Министерство обороны РФ.
Основное отличие ЗРК "Витязь" от предыдущих систем — число ракет: одна пусковая установка "Витязя" имеет такое же количество боеприпасов, как целый дивизион С-300.
"С одной радиолокационной станцией могут работать 5 пусковых установок, комплекс поддерживает одновременную работу трёх станций, что втрое увеличивает количество ракет на боевом дежурстве, позволяя отражать даже массированные ракетные атаки", — отмечает ведомство.
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота