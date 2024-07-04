Впервые в эфире. Кадры боевой работы новейших ЗРК С-350 "Витязь" и ЗРПК "Панцирь-С1"

Впервые показаны кадры боевой работы ЗРК С-350 "Витязь" и ЗРПК "Панцирь-С1"

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете впервые показано видео боевой работы новых зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Фото: commons.wikimedia.org by Jovo Mamula

Работу новейшего российского вооружения на Донецком направлении показало Министерство обороны РФ.

Основное отличие ЗРК "Витязь" от предыдущих систем — число ракет: одна пусковая установка "Витязя" имеет такое же количество боеприпасов, как целый дивизион С-300.

"С одной радиолокационной станцией могут работать 5 пусковых установок, комплекс поддерживает одновременную работу трёх станций, что втрое увеличивает количество ракет на боевом дежурстве, позволяя отражать даже массированные ракетные атаки", — отмечает ведомство.

Минобороны впервые показало кадры боевой работы новейших ЗРК С-350 "Витязь" и ЗРПК "Панцирь-С1"