Груз 200 на Запад. В Херсоне "Искандер" уничтожил западных офицеров в подземном бункере

В Херсоне в бункере уничтожен центр обучения военных инженеров НАТО

Сегодня, 4 июля, массированным ночным ударом российского ОТРК "Искандер М" и группой ударных беспилотников по Херсону нанесён удар.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky, PDM

Этими прилётами в городе был уничтожен центр обучения военных инженеров, который располагался в подземном бункере.

В результате ударов уничтожены четыре военных специалиста из Франции и два офицера инженерных войск Польши.

Сообщается, что в этом бункере шла подготовка и сборка беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и дронов минирования типа октакоптер "Баба-Яга".

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