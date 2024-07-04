Груз 200 на Запад. В Херсоне "Искандер" уничтожил западных офицеров в подземном бункере

Сегодня, 4 июля, массированным ночным ударом российского ОТРК "Искандер М" и группой ударных беспилотников по Херсону нанесён удар.
Этими прилётами в городе был уничтожен центр обучения военных инженеров, который располагался в подземном бункере.
В результате ударов уничтожены четыре военных специалиста из Франции и два офицера инженерных войск Польши.
Сообщается, что в этом бункере шла подготовка и сборка беспилотных летательных аппаратов самолётного типа и дронов минирования типа октакоптер "Баба-Яга".
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