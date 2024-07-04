Верховная Рада Украины по мнению Путина не желает брать ответственность за судьбу Украины

Владимир Путин: "В условиях узурпации власти обращаться к Раде бессмысленно"

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Владимир Путин на пресс-конференции в Астане по итогам саммита ШОС продолжил тему легитимности власти на Украине. Ранее он говорил о нелегитимности "президента" Зеленского. Теперь его спросили касательно возможности взаимодействия с Верховной Радой, формально сохраняющей по конституции Украины легитимность.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Владимир Путин ответил, что обращаться к Раде не имеет смысла, поскольку большинство её депутатов подчинено киевскому режиму, она не желает брать на себя политическую ответственность за происходящее на Украине.

"Обратиться к Раде, конечно, можно, но в условиях узурпации власти правящей верхушкой на Украине это бессмысленно. Потому что большинство Рады подчинено этой так называемой правящей верхушке, о которой я сказал. Ведь она незаконно находится у власти и даже не обращается в конституционный суд за подтверждением своих полномочий. Потому что, как я уже говорил, в 2015 году верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами, и никаких причин для продления президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует. Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берёт на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, но исходя из практической ситуации, из того, что происходит в реальной жизни, это более или менее бессмысленно".

Таким образом, вопрос о правомочных переговорщиках с Украины приобретает ещё более высокую актуальность.