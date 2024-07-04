Politico опубликовало письмо против принятия Украины в НАТО

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Газета Politico опубликовала открытое письмо, которое подписали более 60 экспертов в области внешней политики. В своём обращении они призвали страны НАТО не рассматривать вопрос о присоединении Украины к альянсу на предстоящем саммите, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. По мнению экспертов, это может привести к обострению конфликта с Россией.

Против членства Украины в НАТО выступает не только Дональд Трамп, но и Джо Байден. В принципе, положение о том, что членство Украины в НАТО является прямым прологом к большой войне с Россией является общепринятым на Западе, хотя публично признавать этого тезиса не принято.