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Президент России прокомментировал вопрос о размещении ракет средней и меньшей дальности

Владимир Путин: "Мы готовы начать производство ракет средней и меньшей дальности"

1:18
Силовые структуры

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после своего визита в Казахстан, заявил, что Россия имеет право начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности.

Владимир Путин: "Мы готовы начать производство ракет средней и меньшей дальности"
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

"Я... говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать ОКРы, разработки, а в будущем и производство. Вот мы ведем эти ОКРы, разработки, мы готовы начать производство, мы уже в принципе дали соответствующие поручения промышленности", — сказал президент.

Ранее Владимир Путин объявил о выходе России из одностороннего моратория на производство и размещение РСМД, объявленного в 2019 году, в связи с тем, что США активно производят и размещают ракеты средней и меньшей дальности в Европе и в Азии. 

Военные эксперты полагают, что производство подобных ракет может быть налажено очень быстро: прежние советские образцы были уничтожены, но технологии, безусловно, сохранялись. Теперь только осталось их дополнить, приспособить к современным реалиям и начать производство. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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