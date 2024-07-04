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ВС РФ продолжают штурм Торецка

Силовые структуры

Армия России атакует позиции противника в Торецке. 

ВС РФ продолжают штурм Торецка
Фото: ochaopt.org by OCHA (UN) is licensed under published by the United Nations without a copyright notice

Противник использует многоэтажки как крепости, пытаясь закрепиться в каждом доме в Дзержинске (Торецке). Российские войска продвигаются в пригородах Торецка — Северном, Южном и Дружбе.

Торецк является одним из ключевых укреплённых пунктов обороны ВСУ в ДНР. Его падение может ускорить крах всей линии обороны украинских боевиков, которая базируется на привязке к населённым пунктам, которые используются в качестве крепостей. 

На северном фланге спецоперации русские войска штурмуют Волчанск, также горячие бои ведутся за Часов Яр.

Следует помнить, что разведка и стратегическое руководство украинскими войсками осуществляется стратегами НАТО и командованием американского контингента в Европе, поэтому противник вполне сопоставим по качеству управления и возможностям разведки и радиоэлектронной борьбы. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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