Виктор Орбан прибыл в Москву

"Голубь мира" из Евросоюза: Виктор Орбан прибыл в Москву для переговоров с Путиным

1:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Самолёт из Венгрии приземлился в аэропорту "Внуково" на фоне сообщений в СМИ о возможном визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьер-министра Берталан Хаваси, Орбан проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию передаёт агентство Telex.

Ранее Виктор Орбан приезжал в Москву в сентябре 2022 года формально на похороны президента СССР Михаила Горбачёва, а до того прибывал 1 февраля 2022 года.

Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, получившей председательство в Евросоюзе с 1 июля, поставил перед собой задачу способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, который Орбан полагает главной угрозой европейской безопасности. Сразу же после вступления в права председательства Орбан прибыл с визитом в Киев к Зеленскому, чего ранее не делал. В Киеве Орбан напрямую предложил перед началом переговоров прекратить огонь, но получил отказ.

По всей видимости теперь Виктор Орбан прибыл с аналогичным предложением в Москву. Владимир Путин всегда приветствует всех желающих мирного урегулирования на Украине, но неоднократно подчёркивал, что никакого прекращения огня без "гарантий безопасности", отвода войск с новых территорий России не будет. Более ситуация, когда украинские войска использовали режим прекращения огня для пополнения боеприпасов и передислокации, повториться не должна.

Судя по тому, что в Кремле ничего не сообщали о предстоящем визите Виктора Орбана в Москву, разговор предстоит действительно конфиденциальный и серьёзный.