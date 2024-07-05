В США не располагают данными о местонахождении оружия, переданного Украине на сумму $62 млн, согласно отчету генерального инспектора Министерства обороны.
Европейское командование ВС США не получило от Украины подробных отчетов о потерях техники, как это предусмотрено западными стандартами. С момента потери прошло более 301 дня, тогда как отчет должен быть предоставлен в течение 30 дней. Эти недостатки в отчетности привели к невозможности определить судьбу утраченного или уничтоженного оружия до ноября 2023 года. Вашингтон заявил, что отсутствие информации исключает контроль Пентагона за переданным оружием, сообщает argumenti.ru.
С начала СВО в 2022 году США предоставили Украине военную помощь на сумму более $70 млрд. По данным Daily Caller, с фронта конфликта могло быть вывезено оружие на сумму более $1 млрд, включая танки, беспилотники и ракетные системы.
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