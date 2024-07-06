Немецкий журналист рассказал про расстрел раненого русского солдата бойцами ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкий медик Каспар Гроссе, который служит в международном добровольческом отряде, рассказал о жестоких расправах ВСУ над российскими военнослужащими.

По словам Гроссе, ВСУ убили выстрелом в голову раненого российского бойца. Этот боец был безоружен и просил о помощи, но его убили. Каспар Гроссе рассказал об этом в интервью The New York Times.

Гроссе отметил, что это не единственный случай убийства тех, кто собирается сдаться в плен. Он также рассказал о другом инциденте, когда украинский военный бросил гранату в россиянина. Этот россиянин поднял руки вверх, но его убили. Этот инцидент даже был записан на видео, но газета не показала кадры.

Кроме того, Гроссе сообщил о переписке, в которой члены отряда хвастались подобными действиями. Один из военных написал в групповой чат: «Если всплывёт что-то про якобы расстрел военнопленных, это я приказал».