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Немецкий журналист рассказал про расстрел раненого русского солдата бойцами ВСУ

1:03
Силовые структуры

Немецкий медик Каспар Гроссе, который служит в международном добровольческом отряде, рассказал о жестоких расправах ВСУ над российскими военнослужащими.

По словам Гроссе, ВСУ убили выстрелом в голову раненого российского бойца. Этот боец был безоружен и просил о помощи, но его убили. Каспар Гроссе рассказал об этом в интервью The New York Times.

Гроссе отметил, что это не единственный случай убийства тех, кто собирается сдаться в плен. Он также рассказал о другом инциденте, когда украинский военный бросил гранату в россиянина. Этот россиянин поднял руки вверх, но его убили. Этот инцидент даже был записан на видео, но газета не показала кадры.

Кроме того, Гроссе сообщил о переписке, в которой члены отряда хвастались подобными действиями. Один из военных написал в групповой чат: «Если всплывёт что-то про якобы расстрел военнопленных, это я приказал».

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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