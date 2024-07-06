Стали известны детали нового обвинения против Магомеда Омарова

Ночью в своём доме в селе был задержан Магомед Омаров, бывший глава Сергокалинского района Дагестана. Его доставили в Махачкалу.
По информации СМИ, экс-глава района подозревается в мошенничестве. Следствие считает, что Омаров и его сообщники фиктивно трудоустраивали жителей села Сергокала в редакцию местной газеты, после чего похищали деньги.
Напомним, недавно двое сыновей и племянник Омарова участвовали в террористическом акте в Дагестане. Сам экс-глава района был арестован на 10 суток за нецензурную брань в общественном месте, но вечером 4 июля его освободили.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.