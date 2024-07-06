Стали известны детали нового обвинения против Магомеда Омарова

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ночью в своём доме в селе был задержан Магомед Омаров, бывший глава Сергокалинского района Дагестана. Его доставили в Махачкалу.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

По информации СМИ, экс-глава района подозревается в мошенничестве. Следствие считает, что Омаров и его сообщники фиктивно трудоустраивали жителей села Сергокала в редакцию местной газеты, после чего похищали деньги.

Напомним, недавно двое сыновей и племянник Омарова участвовали в террористическом акте в Дагестане. Сам экс-глава района был арестован на 10 суток за нецензурную брань в общественном месте, но вечером 4 июля его освободили.