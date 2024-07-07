Военный политолог Михайлов рассказал, отчего Китай до сих пор не овладел Тайванем при помощи военной силы

Военный политолог Александр Михайлов в интервью порталу Newsinfo отметил, что у Китая, как у любой крупной державы, есть множество внутренних и внешних проблем, требующих внимания. В условиях глобального геополитического кризиса Китай, по мнению эксперта, сосредоточен на решении более актуальных задач, чем тайваньский вопрос.
"Я вообще не думаю, что такой сценарий (быстрый военный захват) будет реализовываться, потому что Китай, во-первых, в открытом информационном поле, собственно, и не угрожает пока Тайваню каким-то быстрым военным захватом", — заявил Михайлов о возможности такого сценария.
Американский политический истеблишмент, который традиционно является ключевым партнёром Тайваня, сейчас сосредоточен на предстоящих выборах президента. По мнению эксперта, вопрос Тайваня не будет в центре внимания американских политиков до января 2025 года, поскольку он может вызвать серьёзную нестабильность в ходе избирательной кампании обеих партий.
Эксперт выделяет несколько сложностей, связанных с захватом Тайваня. Это плотно населённый остров, где мирные жилые кварталы располагаются рядом с высокотехнологичными производственными объектами, которые ценны для КНР и не должны быть уничтожены. Кроме того, мировая экономика сильно зависит от производства микроэлектроники на Тайване, и военный конфликт может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира.
Намерение США использовать беспилотники при защите острова ни в коем случае не остановит Китай.
"Китай сейчас — крупнейший производитель БПЛА в мире. Если Китай начнет специальную военную операцию по возвращению Тайваня, знаете, никакие беспилотники Тайваню не помогут, потому что Китай обладает всеми видами вооружений, в том числе и стратегическими", — считает эксперт.
Китай усиливает своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Один из примеров — возможное появление военно-морской базы Китая на Кубе. Это может стать важным фактором в тайваньском вопросе и позволить Китаю оказывать давление на США.
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