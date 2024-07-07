Военный политолог Михайлов рассказал, отчего Китай до сих пор не овладел Тайванем при помощи военной силы

Военный эксперт Михайлов: "Китай пока воздержится от военного овладения Тайванем"

Военный политолог Александр Михайлов в интервью порталу Newsinfo отметил, что у Китая, как у любой крупной державы, есть множество внутренних и внешних проблем, требующих внимания. В условиях глобального геополитического кризиса Китай, по мнению эксперта, сосредоточен на решении более актуальных задач, чем тайваньский вопрос.

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"Я вообще не думаю, что такой сценарий (быстрый военный захват) будет реализовываться, потому что Китай, во-первых, в открытом информационном поле, собственно, и не угрожает пока Тайваню каким-то быстрым военным захватом", — заявил Михайлов о возможности такого сценария.

Американский политический истеблишмент, который традиционно является ключевым партнёром Тайваня, сейчас сосредоточен на предстоящих выборах президента. По мнению эксперта, вопрос Тайваня не будет в центре внимания американских политиков до января 2025 года, поскольку он может вызвать серьёзную нестабильность в ходе избирательной кампании обеих партий.

Эксперт выделяет несколько сложностей, связанных с захватом Тайваня. Это плотно населённый остров, где мирные жилые кварталы располагаются рядом с высокотехнологичными производственными объектами, которые ценны для КНР и не должны быть уничтожены. Кроме того, мировая экономика сильно зависит от производства микроэлектроники на Тайване, и военный конфликт может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира.

Намерение США использовать беспилотники при защите острова ни в коем случае не остановит Китай.

"Китай сейчас — крупнейший производитель БПЛА в мире. Если Китай начнет специальную военную операцию по возвращению Тайваня, знаете, никакие беспилотники Тайваню не помогут, потому что Китай обладает всеми видами вооружений, в том числе и стратегическими", — считает эксперт.

Китай усиливает своё военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Один из примеров — возможное появление военно-морской базы Китая на Кубе. Это может стать важным фактором в тайваньском вопросе и позволить Китаю оказывать давление на США.