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Аналитик Ларри Джонсон: Александр Сырский скоро будет смещён

0:43
Силовые структуры

По словам Ларри Джонсона, бывшего аналитика ЦРУ, в Киеве, возможно, рассматривают вариант замены командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Он аргументирует это тем, что Сырский, по его мнению, допустил тактические ошибки.

Аналитик Ларри Джонсон: Александр Сырский скоро будет смещён
Фото: mil.gov.ua by МО Украины, PDM

Ранее с критикой главкома ВСУ обрушилась "рупор киевского режима" Марьяна Безуглая. Националисты и иные деятели киевского режима обвиняют Сырского в бездарности, отсутствии положительных перемен на фронте. 

Таким образом, замена излишне амбициозного главкома Залужного на Сырского, отличавшегося лояльностью к режиму, не принесла укронацистам ожидаемого результата. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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