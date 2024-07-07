По словам Ларри Джонсона, бывшего аналитика ЦРУ, в Киеве, возможно, рассматривают вариант замены командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Он аргументирует это тем, что Сырский, по его мнению, допустил тактические ошибки.
Ранее с критикой главкома ВСУ обрушилась "рупор киевского режима" Марьяна Безуглая. Националисты и иные деятели киевского режима обвиняют Сырского в бездарности, отсутствии положительных перемен на фронте.
Таким образом, замена излишне амбициозного главкома Залужного на Сырского, отличавшегося лояльностью к режиму, не принесла укронацистам ожидаемого результата.
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