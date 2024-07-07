Западные аналитики предсказывают новую замену главкома ВСУ

Аналитик Ларри Джонсон: Александр Сырский скоро будет смещён

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам Ларри Джонсона, бывшего аналитика ЦРУ, в Киеве, возможно, рассматривают вариант замены командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Он аргументирует это тем, что Сырский, по его мнению, допустил тактические ошибки.

Фото: mil.gov.ua by МО Украины, PDM

Ранее с критикой главкома ВСУ обрушилась "рупор киевского режима" Марьяна Безуглая. Националисты и иные деятели киевского режима обвиняют Сырского в бездарности, отсутствии положительных перемен на фронте.

Таким образом, замена излишне амбициозного главкома Залужного на Сырского, отличавшегося лояльностью к режиму, не принесла укронацистам ожидаемого результата.