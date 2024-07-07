58-я армия теснит отряды ВСУ за пределы Работино в Запорожской области

Бои под Работино: 291-й полк успешно уничтожает позиции ВСУ вместе с пехотой на Запорожском фронте.

Разведчики полка обнаружили и атаковали блиндаж, в котором находились украинские военные. После освобождения Работино подразделения 42-й дивизии продолжают наступление на позиции противника в лесополосе к западу от села, обеспечивая продвижение наших войск.

Силы 58-й армии также активно участвуют в боевых действиях, зачищая позиции врага за селом, которое ранее было освобождено от украинских боевиков.

В 2023 году Работино было в эпицентре украинского контрнаступления и временно было утрачено российскими войсками, однако, потери ВСУ были столь велики, что этот тактический успех окончился стратегическим поражением.