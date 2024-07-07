Новый министр обороны Великобритании объявил о новых поставках оружия на Украину

Джон Хили, новый министр обороны Великобритании, объявил о планах предоставить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут:
* артиллерийские боеприпасы;
* 90 ракет Brimstone;
* десять артиллерийских установок AS-90;
* 50 малых катеров;
* 40 машин для разминирования.
"Возможно, произошли изменения в правительстве, но Великобритания объединяется для Украины. В качестве нового министра обороны я позабочусь о том, чтобы мы активизировали поддержку, увеличив поставки жизненно важной военной помощи",- говорится в заявлении Джона Хили.
Ранее стало известно, что Кир Стармер обещал подписать с Украиной новый договор о 100-летних гарантиях безопасности.
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