Новый министр обороны Великобритании объявил о новых поставках оружия на Украину

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Джон Хили, новый министр обороны Великобритании, объявил о планах предоставить Украине новый пакет военной помощи. В него войдут:

Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, PDM

* артиллерийские боеприпасы;

* 90 ракет Brimstone;

* десять артиллерийских установок AS-90;

* 50 малых катеров;

* 40 машин для разминирования.

"Возможно, произошли изменения в правительстве, но Великобритания объединяется для Украины. В качестве нового министра обороны я позабочусь о том, чтобы мы активизировали поддержку, увеличив поставки жизненно важной военной помощи",- говорится в заявлении Джона Хили.

Ранее стало известно, что Кир Стармер обещал подписать с Украиной новый договор о 100-летних гарантиях безопасности.