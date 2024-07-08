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Вместо Ту-22 прилетели "Искандеры". ФСБ переиграла украинские спецслцжбы по угону бомбардирощика

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону Ту-22М

0:55
Силовые структуры

Федеральная служба безопасности России пресекла попытку спецслужб Украины провести операцию по угону стратегического бомбардировщика дальнего действия — Ту-22М3 ВКС РФ.

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону Ту-22М
Фото: flickr.com by Dmitry Terekhov, CC BY-SA 2.0

Была вскрыта причастность спецслужб западных стран к её подготовке и реализации, сообщает российское ведомство.

Отмечено, что украинские разведчики намеревались за деньги и итальянское гражданство завербовать российского лётчика, чтобы он перелетел на Украину на ракетоносце.

После оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли российской армии нанести огневое поражение по украинскому аэродрому "Озерное", подчеркнула ФСБ.

По уточнённой информации, в аэродром под Житомиром вместо российского Ту-22М3 прилетели ракеты "Искандер" сегодня в районе 3-х ночи.

ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России
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