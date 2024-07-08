Вместо Ту-22 прилетели "Искандеры". ФСБ переиграла украинские спецслцжбы по угону бомбардирощика

Федеральная служба безопасности России пресекла попытку спецслужб Украины провести операцию по угону стратегического бомбардировщика дальнего действия — Ту-22М3 ВКС РФ.
Была вскрыта причастность спецслужб западных стран к её подготовке и реализации, сообщает российское ведомство.
Отмечено, что украинские разведчики намеревались за деньги и итальянское гражданство завербовать российского лётчика, чтобы он перелетел на Украину на ракетоносце.
После оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли российской армии нанести огневое поражение по украинскому аэродрому "Озерное", подчеркнула ФСБ.
По уточнённой информации, в аэродром под Житомиром вместо российского Ту-22М3 прилетели ракеты "Искандер" сегодня в районе 3-х ночи.
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