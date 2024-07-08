Поехал на "сафари на русских", вернулся в цинковом гробу: история одного бандита

Юрий Котенок, военный корреспондент, сообщил об уничтожении бразильского наёмника с позывным Sierra, который воевал на стороне Украины. Наёмник был уничтожен бойцами Вооружённых Сил России.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Искатель приключений и лёгких денег отправился на Донбасс по собственному почину и экипировался на деньги подписчиков, которым обещал "гигабайты жёсткого контента". Бандит нашёл настоящих ценителей своего "искусства": его выследили и ликвидировали.

"Боевик вел собственный YouTube-канал и отправился на "сафари на русских", в том числе для контента. Обратно уехал в цинке", — написал он в своем Telegram-канале.

Наёмники становятся первоочередной мишенью для снайперов и расчётов БПЛА, особенно те из них, что воюют "за идею". Впрочем, по мере снижения успехов у ВСУ количество "солдат удачи" на их стороне неуклонно снижается, а их количественный состав пополняется "отпускниками" из стран НАТО.