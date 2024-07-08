Противник докладывает о последствиях российских ударов по городам Украины

Как сообщает RTVI, города Украины подверглись массированному ракетному обстрелу.
Утром 8 июля было выпущено более 40 ракет. Обстрелу подверглись такие города, как Киев, Днепропетровск, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. Об этом заявил Владимир Зеленский. Также он сообщил о повреждении детской больницы "Охматдет" в Киеве. По словам Зеленского, под завалами могут находиться люди.
По информации главы МВД Украины Игоря Клименко, на данный момент в Киеве известно о семи погибших и 25 пострадавших в результате ударов. Он также сообщил, что по всей Украине в результате обстрела погибли около 20 человек, а около 50 — получили ранения.
Разумеется, к заявлениям террористов из киевского режима следует относиться как к информационной акции, направленной на западную аудиторию и "чувствительных" либералов из России.
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