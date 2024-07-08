Военный аналитик из Германии отмечает негативные тенденции для ВСУ

Британский военный аналитик отмечает неизбежность новых поражений ВСУ

1:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Франц-Штефан Гади — военный эксперт из лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) — поделился своими мрачными прогнозами о будущем Украины после посещения линии фронта. Он считает, что Украина вскоре оставит Часов Яр, а под Торецком ситуация остаётся напряжённой.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

В интервью Der Spiegel Гади отметил, что, хотя катастрофического прорыва фронта удалось избежать, "российское наступление ещё не потерпело поражения". Он предостерегает от чрезмерного оптимизма в отношении Харькова, подчёркивая, что город остаётся стратегически важным для России, поскольку он связывает украинские соединения.

Эксперт также отмечает проблемы Украины с мобилизацией и возрастной состав солдат: в некоторых подразделениях средний возраст пехотинцев достигает 45 лет. Хотя мораль войск всё ещё высока, усталость среди солдат нарастает.

Проблемы с противовоздушной обороной Украины становятся всё более острыми из-за нехватки ракет для систем, особенно советских С-300. Гади предупреждает, что продолжение уничтожения критической инфраструктуры может привести к значительным перебоям с энергоснабжением, что вызовет новую волну беженцев в Европу.

Обсуждаемая поставка F-16 не станет решением для украинской ПВО, так как эти самолёты уязвимы для российских ракет класса "воздух-воздух". По мнению эксперта, больше пользы принесут дополнительные поставки американских комплексов Patriot, но пока неизвестно, прибудут ли они на Украину.