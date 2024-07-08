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Настоящая версия событий нынешнего утра в Киеве

Российское министерство обороны прокомментировало утренние взрывы в Киеве

2:32
Силовые структуры

Пропагандисты укронацистского режима решили использовать очередной удар высокоточным оружием ВКС России и собственные неудачи в его отражении для информационной атаки против Москвы. Было объявлено, что якобы российские ракеты нанесли большой ущерб городской инфраструктуре Киева и другим мегаполисам Украины, погибло значительное количество гражданских лиц. 

Российское министерство обороны прокомментировало утренние взрывы в Киеве
Фото: commons.wikimedia.org by Mike1979 Russia, CC BY-SA 4.0

Министерство обороны РФ опубликовало настоящую версию случившегося. Во-первых, оно признало сам факт ракетных ударов по стратегическим объектам Украины и констатировало их уничтожение. 

"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены".

В то же время касательно информационного вброса из Киева в МО сообщили, что видеокадры, предоставленные украинскими же очевидцами, свидетельствуют о том, что взрывы в домах и иные эффектные кадры были результатом некорректной работы ПВО, которая в очередной раз "отработала" с опозданием и по наземным городским сооружениям. 

"Заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности. Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города". 

В министерстве обороны отметили, что давно осведомлены касательно выгоды, которую киевский режим пытается извлечь из подобного рода инцидентов для улучшения своего дипломатического статуса.

"Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца".

Несмотря на то, что западная пропаганда попытается использовать нынешние события для нагнетания негатива вокруг образа России, в странах мирового большинства, убедятся в истинности свидетельств российских военных. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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